cade da una scala grave un operaio in un cantiere edile

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da una scala in un cantiere edile. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro, provocando un immediato scompiglio tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre l’area è stata messa in sicurezza. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Un volo di pochi metri, il rumore sordo contro il pavimento, poi il frastuono del cantiere che si interrompe di colpo e le urla. È successo ieri mattina, intorno alle 9.30, in un cantiere edile di via del Teatro, nel cuore del centro storico di Fano. A rimanere gravemente ferito un operaio di 60 anni, Riccardo Burattini, anconetano. L’uomo si trovava all’interno dell’immobile in fase di ristrutturazione, dove sono in corso lavori che comprendono anche interventi di efficientamento energetico. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava utilizzando un trapano quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da una scala battendo violentemente la testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

