Operaio muore schiacciato all' interno di una pressa

Un incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio di 59 anni a Sant'Elena, nella provincia di Padova. La vittima, di nazionalità albanese, è deceduta dopo essere stato schiacciato all’interno di una pressa. L’episodio solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando l’importanza di rispettare le normative per prevenire tragedie di questa natura.

Ancora un infortunio mortale sul lavoro nella provincia di Padova. La vittima di 59 anni albanese viveva nel comune di Sant'Elena. Il dramma si è consumato oggi 9 gennaio alle 16,30 in via Comuna ad Ospedaletto Euganeo. Non è dato sapere al momento se l'uomo sia rimasto vittima di una banale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

