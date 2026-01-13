Incidente in tangenziale traffico in tilt | code di 2 chilometri

Martedì 13 gennaio, la Tangenziale Est di Briona ha registrato un incidente che ha causato code di circa 2 chilometri, determinando disagi al traffico. La situazione ha rallentato significativamente il flusso di veicoli lungo la principale arteria di collegamento, creando difficoltà per gli automobilisti in transito. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sul traffico e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

È iniziato decisamente in salita martedì 13 gennaio per gli automobilisti brianzoli che percorrono la Tangenziale Est. Un incidente avvenuto poco dopo le 8 tra due auto nel tratto di uscita della Tangenziale tra Vimercate ospedale Oreno e Vimercate centro, Arcore, Villasanta, ha infatti mandato. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

