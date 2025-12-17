Incidente in A1 sei chilometri di coda verso Milano | traffico in tilt anche a Parma
Un incidente sulla A1 tra Terre di Canossa-Campegine e Parma ha causato sei chilometri di coda verso Milano, creando notevoli disagi per gli automobilisti. Il traffico si è seriamente rallentato, rendendo la serata complicata per chi è in viaggio in questa zona strategica. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico.
Serata complicata per gli automobilisti in transito sull’autostrada A1, dove è stato segnalato un incidente nel tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e Parma. L’episodio ha provocato fino a sei chilometri di coda in direzione Milano, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.Autostrade. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano manda il traffico in tilt: coda di 6 chilometri
Leggi anche: Incidente sull’A1 Milano – Napoli verso Roma, schianto tra auto nel Frusinate: 8 chilometri di coda
Grave incidente in autostrada all'alba provoca code di oltre cinque chilometri; Incidente sull’autostrada A1 tra Colleferro e Roma Sud: traffico in tilt, 10 chilometri di coda; Incidente nel tratto aretino dell'autostrada. C'è un ferito grave; Incidente in autostrada A4 Bergamo: otto feriti (tra cui due bambini piccoli) e sei chilometri di coda verso Milano.
Incidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code - Un incidente tra auto e camion sull'A1 vicino Roma a Ponzano Romano ha provocato traffico e chilometri di code ... fanpage.it
Incidente in A1 fra Terre di Canossa-Campegine e Parma: 6 chilometri di coda, uscita consigliata e disagi sulla via Emilia - Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita a Campegine rientrando a Parma. gazzettadiparma.it
Grave incidente in A1, lunghe code tra Piacenza e Fiorenzuola - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 17 dicembre lungo tratto piacentino dell’autostrada A1 Milano- piacenzasera.it
Incidente sull'A1, il video 15 minuti prima dello schianto l'autista del tir non guarda la strada
Le istantanee dei rilievi raccontano l’incidente: lo schianto a pochi chilometri da scuola, a Sant’Arcangelo di Romagna. A perdere la vita una ragazza di 18 anni, in gravi condizioni l’amica, sua coetanea ricoverata a Cesena. Le due ragazze, compagne di clas - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.