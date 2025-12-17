Incidente in A1 sei chilometri di coda verso Milano | traffico in tilt anche a Parma

Un incidente sulla A1 tra Terre di Canossa-Campegine e Parma ha causato sei chilometri di coda verso Milano, creando notevoli disagi per gli automobilisti. Il traffico si è seriamente rallentato, rendendo la serata complicata per chi è in viaggio in questa zona strategica. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico.

Serata complicata per gli automobilisti in transito sull’autostrada A1, dove è stato segnalato un incidente nel tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e Parma. L’episodio ha provocato fino a sei chilometri di coda in direzione Milano, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.Autostrade. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

