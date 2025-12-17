Incidente in A1 sei chilometri di coda verso Milano | traffico in tilt anche a Parma

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla A1 tra Terre di Canossa-Campegine e Parma ha causato sei chilometri di coda verso Milano, creando notevoli disagi per gli automobilisti. Il traffico si è seriamente rallentato, rendendo la serata complicata per chi è in viaggio in questa zona strategica. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico.

Immagine generica

Serata complicata per gli automobilisti in transito sull’autostrada A1, dove è stato segnalato un incidente nel tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e Parma. L’episodio ha provocato fino a sei chilometri di coda in direzione Milano, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.Autostrade. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano manda il traffico in tilt: coda di 6 chilometri

Leggi anche: Incidente sull’A1 Milano – Napoli verso Roma, schianto tra auto nel Frusinate: 8 chilometri di coda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Grave incidente in autostrada all'alba provoca code di oltre cinque chilometri; Incidente sull’autostrada A1 tra Colleferro e Roma Sud: traffico in tilt, 10 chilometri di coda; Incidente nel tratto aretino dell'autostrada. C'è un ferito grave; Incidente in autostrada A4 Bergamo: otto feriti (tra cui due bambini piccoli) e sei chilometri di coda verso Milano.

incidente a1 sei chilometriIncidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code - Un incidente tra auto e camion sull'A1 vicino Roma a Ponzano Romano ha provocato traffico e chilometri di code ... fanpage.it

incidente a1 sei chilometriIncidente in A1 fra Terre di Canossa-Campegine e Parma: 6 chilometri di coda, uscita consigliata e disagi sulla via Emilia - Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita a Campegine rientrando a Parma. gazzettadiparma.it

Grave incidente in A1, lunghe code tra Piacenza e Fiorenzuola - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 17 dicembre lungo tratto piacentino dell’autostrada A1 Milano- piacenzasera.it

Incidente sull'A1, il video 15 minuti prima dello schianto l'autista del tir non guarda la strada

Video Incidente sull'A1, il video 15 minuti prima dello schianto l'autista del tir non guarda la strada

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.