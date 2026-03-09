Incidente By pass del Galluzzo | tre feriti dopo scontro nella galleria Poggio Secco

Oggi, sulla strada statale 741 'By pass del Galluzzo', si è verificato un incidente all’interno della galleria Poggio Secco che ha coinvolto due veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione rimane interrotta fino a nuovo avviso.

FIRENZE – La strada statale 741 'By pass del Galluzzo' è temporaneamente chiusa oggi, 9 marzo 2026, in entrambe le direzioni a causa di un incidente all'interno della galleria Poggio Secco. Il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria con indicazioni sul posto. Lo rende noto l'Anas. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di tre persone e il ribaltamento di un'autovettura. Il personale dell'Anas sta intervenendo per ripristinare la transitabilità del tunnel appena possibile.