incidente mortale lo schianto tra auto tir e furgone tutto bloccato soccorsi sul posto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo via Piave a Salettuol di Maserada, in provincia di Treviso. Lo scontro tra auto, tir e furgone ha causato la chiusura temporanea della strada e l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

– Un grave incidente mortale ha segnato la mattinata di oggi, 14 gennaio 2026, lungo via Piave a Salettuol di Maserada, in provincia di Treviso. Nel violento scontro sono rimasti coinvolti una utilitaria, un’ autobotte carica di vino e un furgone Doblò, con un bilancio pesantissimo in termini di vittime e feriti e con la circolazione completamente bloccata in entrambe le direzioni. . Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la piccola vettura, condotta da una anziana automobilista, avrebbe improvvisamente oltrepassato l’asse centrale della carreggiata, andando a invadere la corsia opposta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

