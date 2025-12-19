Incidente a catena tra 3 auto a Melito una si ribalta | otto feriti in ospedale ci sono anche quattro bambini

Un incidente a catena sulla Circumvallazione Esterna di Napoli coinvolge tre auto, una delle quali si ribalta. Otto persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, tra cui quattro bambini. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre i carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questo rocambolesco episodio.

Il rocambolesco incidente si è verificato sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: sulla dinamica indagano i carabinieri. I feriti sono stati tutti accompagnati in ospedale per le ferite riportate.

