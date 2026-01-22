Violento impatto con una Punto Apecar si ribalta e il conducente rimane incastrato

A Mesagne, si è verificato un grave incidente tra un Apecar e una Fiat Punto, con conseguenze serie per il conducente dell'Apecar, rimasto incastrato dopo il ribaltamento del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sulla strada per prevenire simili eventi.

MESAGNE - Violento impatto tra Apecar e Fiat Punto. Ad avere la peggio il conducente del primo dei due mezzi, sfortunatamente rimasto incastrato nell'abitacolo dopo che il mezzo si è ribaltato. L'incidente è avvenuto questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, poco prima delle ore 21, all'incrocio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

