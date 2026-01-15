Incidente a Bari scontro fra tre auto sul lungomare | veicolo finisce contro la ringhiera conducente in codice rosso

Da baritoday.it 15 gen 2026

Nella notte, sul lungomare di Bari, si è verificato un incidente tra tre veicoli, vicino alla sede Inps. Uno dei mezzi ha finito contro la ringhiera, e il conducente è stato trasportato in codice rosso. L’incidente ha causato disagi e interventi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza stradale.

Incidente nella notte sul lungomare di Bari. Tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro avvenuto all'altezza della sede Inps. Nell'impatto, uno dei veicoli è finito contro la ringhiera, danneggiandola.Un uomo soccorso in codice rossoIl conducente del mezzo finito fuori strada è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

