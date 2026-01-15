Incidente a Bari scontro fra tre auto sul lungomare | veicolo finisce contro la ringhiera conducente in codice rosso

Nella notte, sul lungomare di Bari, si è verificato un incidente tra tre veicoli, vicino alla sede Inps. Uno dei mezzi ha finito contro la ringhiera, e il conducente è stato trasportato in codice rosso. L’incidente ha causato disagi e interventi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza stradale.

Incidente nella notte sul lungomare di Bari. Tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro avvenuto all'altezza della sede Inps. Nell'impatto, uno dei veicoli è finito contro la ringhiera, danneggiandola.Un uomo soccorso in codice rossoIl conducente del mezzo finito fuori strada è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, un conducente ferito in codice rosso Leggi anche: Incidente sulla statale fra Agrigento e Raffadali, scontro tra due auto: un ferito in codice rosso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bari, la verità sull’incidente mortale di Mungivacca dai cellulari sequestrati ai giovani motociclisti; Incidente sulla Salaria: scontro frontale tra automobilisti, tre feriti; Incidente tra auto sulla Cassia sud a Vetralla, tre feriti e traffico in tilt; Incidente tra due auto e un camion all'incrocio in via Novara: donna in coma. Bari, incidente tra tre auto sul Lungomare: un ferito in codice rosso, danneggiata una ringhiera - Questa notte un incidente ha coinvolto tre auto sul lungomare Nazario Sauro, a Bari: uno dei conducenti è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, ma non verserebbe in pericolo di vita. lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, incidente nella notte: auto sfonda ringhiera del lungomare. Un ferito in codice rosso - Bari, incidente nella notte: auto sfonda ringhiera del lungomare. telebari.it

Scontro a mezzanotte su Lungomare di Bari, feriti - Nella tarda serata di mercoledì 14 gennaio, grave incidente stradale sul Lungomare Nazario Sauro di Bari davanti alla sede dell'INPS. rainews.it

Brutto incidente frontale sul lungomare Nazario sauro di Bari vicino gli uffici Inps. In attesa dei soccorritori. facebook

Palazzo crollato in via Pinto a Bari, al via l'incidente probatorio nel cratere dell'edificio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.