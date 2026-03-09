Incidente a Carignano | rimorchio di un tir prende fuoco durante la marcia colonna di fumo visibile da distante

Nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo 2026, un incendio si è verificato a Carignano quando il rimorchio di un tir ha preso fuoco durante la marcia sull'ex statale 20, vicino alla rotonda che porta al cimitero. Il fumo denso si è alzato visibile da lontano, attirando l'attenzione dei passanti e degli automobilisti che transitavano in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Il rimorchio di un tir ha preso improvvisamente fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, mentre il mezzo pesante percorreva l'ex statale 20 a Carignano, nei pressi della rotonda che conduce al cimitero cittadino. Immediatamente dal mezzo, alimentato a gas, si è alzata una colonna di fumo visibile da distante. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a dare l'allarme. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, rese più complesse dal fatto che il veicolo è alimentato a gas, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e Carmagnola. Rilievi a cura dei carabinieri. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Torino Mirafiori Sud: auto storica da 100mila euro prende fuoco mentre è in marcia e resta distrutta, colonna di fumo visibile da distante Incendio a Pertusio: casa devastata dalle fiamme, colonna di fumo visibile da distanteUn incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026, in via Valperga a Pertusio.