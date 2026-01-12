Incendio a Pertusio | casa devastata dalle fiamme colonna di fumo visibile da distante

Nella giornata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, si è verificato un incendio in via Valperga a Pertusio. L'incendio ha distrutto una casa, producendo una colonna di fumo visibile anche da lontano. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026, in via Valperga a Pertusio. Ad andare a fuoco è stato il tetto di una casa, rimasta pesantemente danneggiata. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile da distante per diversi minuti. Incendio in via Valperga a Pertusio: casa devastata dalle fiamme e colonna di fumo visibile da distante. Paura a Pertusio: il fuoco divora il sottotetto di una casa - Secondo quanto emerso, il fuoco copioso ha attaccato gran parte del sottotetto, rendendo le operazioni di spegnimento difficili e delicate.

Incendio a Pertusio - Nel pomeriggio di oggi è divampato un incendio in via Valperga a Pertusio che ha coinvolto un'abitazione a due piani. L'allarme è scattato intorno alle 15, quando le fiamme

Abitazione colpita da un incendio a Pertusio: danni ingenti al sottotetto, Vigili del Fuoco al lavoro per ore

