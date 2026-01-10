Incidente in via Garibaldi non ce l’ha fatta il pedone travolto da un sorvegliato speciale senza patente | è morto al Policlinico

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, un pedone è stato investito in via Garibaldi da una moto condotta da un sorvegliato speciale senza patente. Le ferite riportate si sono rivelate letali, e Antonino Bonanno, 77 anni, è deceduto al Policlinico. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla condotta dei veicoli in zona.

È morto Antonino Bonanno, il 77enne rimasto gravemente ferito mercoledì scorso, 7 gennaio, dopo essere stato travolto da una moto mentre attraversava via Garibaldi, sul lato monte, all'altezza della chiesa di Santa Caterina.Dopo l'impatto, le sue condizioni erano apparse subito molto serie

