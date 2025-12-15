Urbanistica Milano chiesto il processo per il cantiere di piazza Aspromonte | è stato il primo sotto inchiesta

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano si appresta a chiedere il processo per il primo cantiere di piazza Aspromonte sotto inchiesta, coinvolto in presunti reati di lottizzazione abusiva, abuso edilizio, falso e corruzione. L'indagine apre una finestra sulle pratiche urbanistiche e gli eventuali illeciti legati alla realizzazione del progetto, segnando un nuovo capitolo nel controllo e nella regolamentazione delle costruzioni in città.

Immagine generica

La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo per il primo cantiere sotto inchiesta. Le accuse vanno dalla lottizzazione abusiva all'abuso edilizio, fino al falso e alla corruzione. Fanpage.it

Milano, inchiesta urbanistica. Chiesto arresto assessore Tancredi

Video Milano, inchiesta urbanistica. Chiesto arresto assessore Tancredi

urbanistica milano chiesto processoUrbanistica Milano, chiesto il processo per il cantiere di piazza Aspromonte: è stato il primo sotto inchiesta - La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo per il caso del grattacielo di piazza Aspromonte, primo cantiere a finire sotto la lente dei magistrati e a dare così origine alla valanga che ha ... fanpage.it

urbanistica milano chiesto processo'Torre nel cortile', chiesto il processo per il primo caso urbanistica - La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo a carico di 26 persone, per accuse che vanno dalla lottizzazione abusiva all'abuso edilizio, fino al falso e alla corruzi ... msn.com