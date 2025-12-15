Urbanistica Milano chiesto il processo per il cantiere di piazza Aspromonte | è stato il primo sotto inchiesta

La Procura di Milano si appresta a chiedere il processo per il primo cantiere di piazza Aspromonte sotto inchiesta, coinvolto in presunti reati di lottizzazione abusiva, abuso edilizio, falso e corruzione. L'indagine apre una finestra sulle pratiche urbanistiche e gli eventuali illeciti legati alla realizzazione del progetto, segnando un nuovo capitolo nel controllo e nella regolamentazione delle costruzioni in città.

La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo per il primo cantiere sotto inchiesta. Le accuse vanno dalla lottizzazione abusiva all'abuso edilizio, fino al falso e alla corruzione. Fanpage.it Milano, inchiesta urbanistica. Chiesto arresto assessore Tancredi Urbanistica Milano, chiesto il processo per il cantiere di piazza Aspromonte: è stato il primo sotto inchiesta - La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo per il caso del grattacielo di piazza Aspromonte, primo cantiere a finire sotto la lente dei magistrati e a dare così origine alla valanga che ha ... fanpage.it

'Torre nel cortile', chiesto il processo per il primo caso urbanistica - La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo a carico di 26 persone, per accuse che vanno dalla lottizzazione abusiva all'abuso edilizio, fino al falso e alla corruzi ... msn.com

Inchiesta urbanistica a Milano, la distanza dalla ripartenza e l'incertezza delle regole nel paradosso dei residenti - facebook.com facebook

Inchiesta Urbanistica Milano, la narrazione della città che funziona messa in discussione un sequestro dopo l’altro. Ma in Comune ci si azzuffa sugli assessorati… x.com