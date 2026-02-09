Vietri sul Mare solai a rischio | chiuso temporaneamente il plesso scolastico Prezzolini

Vietri sul Mare chiude temporaneamente la scuola “Prezzolini” per mettere in sicurezza i solai dell’edificio. Da lunedì 9 febbraio, le lezioni sono sospese e rimarranno ferme finché non saranno completati i lavori di ripristino. La decisione è stata presa dopo aver verificato alcuni problemi strutturali che rappresentano un rischio per studenti e insegnanti. La scuola resterà chiusa fino a nuovo avviso, in attesa di interventi che garantiscano la sicurezza dell’edificio.

Chiusura temporanea per l’edificio scolastico “Prezzolini” in via Mazzini di Vietri sul mare. A partire da lunedì 9 febbraio 2026 sono sospese le attività didattiche e ogni altra attività interna al plesso, fino al completamento degli interventi di ripristino dei solai. Il provvedimento, adottato in via preventiva, punta a consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria per affrontare criticità riconducibili a fenomeni di sfondellamento, garantendo la massima sicurezza per studenti, personale scolastico e terzi durante le lavorazioni di cantiere. Didattica trasferita in altri plessi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Vietri sul Mare, solai a rischio: chiuso temporaneamente il plesso scolastico “Prezzolini” Approfondimenti su Vietri Sul Mare Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico "Prezzolini" a Vietri A Vietri sul Mare, le scuole sono di nuovo al centro dell’attenzione. Al via l’abbattimento del vecchio edificio scolastico di Marina di Vietri sul Mare: lì nascerà la nuova caserma dei Carabinieri Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vietri Sul Mare Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico Prezzolini a VietriL'intervento mira a garantire la massima sicurezza a studenti, personale scolastico e terzi, eliminando ogni potenziale rischio legato alle lavorazioni di cantiere ... salernotoday.it Vietri sul Mare, si sbriciola l’Amalfitana: Costiera spezzata in dueÈ venuta giù mentre la Costiera iniziava a svegliarsi. E solo per miracolo, anche stavolta, non ha causato vittime. L'ennesima frana che ha spezzato in due la Divina si ... ilmattino.it Vietri sul mare pronta per "Vietri in love" - IX Edizione. A san Valentino accendiamo l'amore. #vietriinlove #amore #luce #vietrisulmare #giovannidesimonesindaco facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.