Scuola Gandhi di Casoria il plesso Torrente chiuso a settembre | giovedì vertice in Città Metropolitana

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola Gandhi di Casoria chiuderà i battenti a settembre. La Città Metropolitana ha deciso di dismettere il fitto passivo del plesso Torrente dell’istituto. Giovedì si terrà un vertice per definire i dettagli della chiusura.

La Città Metropolitana dismetterà il fitto passivo del plesso Torrente dell'Iss Gandhi da Casoria dal prossimo anno scolastico. Ma solo 7 aule nuove su 25 saranno pronte a settembre. Vertice all'ex Provincia per trovare le sistemazioni alternative per studenti e prof.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Scuola Gandhi

La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei container

La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre e 500 studenti si ritrovano senza aule.

Città Metropolitana, anche Castello di Cisterna ha il suo istituto superiore: domani l’inaugurazione della succursale del Liceo “Serao” nel Plesso Rodari

Domani a Castello di Cisterna si tiene l’inaugurazione della nuova succursale del Liceo “Matilde Serao”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Scuola Gandhi

Argomenti discussi: La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei container; Liceo Alberti al Vomero, dopo 7 milioni di lavori Pnrr aule senza riscaldamenti e scuola allagata; Vomero, la scuola Morelli chiude nel 2027: ci sono 200 bimbi iscritti, non si sa dove mandarli; Casoria, addio alla sede del Liceo Gandhi: 500 studenti rischiano le lezioni nei prefabbricati.

scuola gandhi di casoriaLa scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei containerLa Città Metropolitana dismette la scuola Gandhi di via Torrente a Casoria, ma non ci sono altri plessi per ospitare i 500 studenti ... fanpage.it

Casoria, crollano pezzi di soffitto in una scuola: genitori infuriatiTragedia sfiorata questa mattina presso la succursale del Gandhi in via Torrente. Sono da circa dieci minuti trascorse le 11 del mattino, quando in palestra ci sono due classi pronte ad iniziare gli ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.