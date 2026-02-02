Scuola Gandhi di Casoria il plesso Torrente chiuso a settembre | giovedì vertice in Città Metropolitana
La scuola Gandhi di Casoria chiuderà i battenti a settembre. La Città Metropolitana ha deciso di dismettere il fitto passivo del plesso Torrente dell’istituto. Giovedì si terrà un vertice per definire i dettagli della chiusura.
La Città Metropolitana dismetterà il fitto passivo del plesso Torrente dell'Iss Gandhi da Casoria dal prossimo anno scolastico. Ma solo 7 aule nuove su 25 saranno pronte a settembre. Vertice all'ex Provincia per trovare le sistemazioni alternative per studenti e prof.🔗 Leggi su Fanpage.it
La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei container
La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre e 500 studenti si ritrovano senza aule.
Città Metropolitana, anche Castello di Cisterna ha il suo istituto superiore: domani l’inaugurazione della succursale del Liceo “Serao” nel Plesso Rodari
Domani a Castello di Cisterna si tiene l’inaugurazione della nuova succursale del Liceo “Matilde Serao”.
