Incendio a Monzuno | 7 intossicati tra cui due bambini in fiamme

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di Monzuno ha provocato l’intossicamento di sette persone, tra cui due bambini. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, costringendo i soccorritori a intervenire con urgenza. I residenti hanno cercato di mettersi in salvo mentre le squadre di emergenza spegnevano il rogo e prestavano assistenza ai feriti. La causa dell’incendio è ancora da chiarire, ma i vigili del fuoco lavorano sul posto per accertamenti.

Incendio a Monzuno: sette intossicati, tra cui due bambini, per un rogo in un appartamento. Monzuno, 22 febbraio 2026 – Un incendio divampato questa mattina in un appartamento ha causato il ferimento di sette persone, tra cui due bambini, nel piccolo comune di Monzuno, in provincia di Bologna. L’incidente, verificatosi intorno alle 9:16, ha coinvolto un palazzo di tre piani, costringendo i vigili del fuoco a un intervento tempestivo per domare le fiamme e soccorrere gli abitanti. Le vittime, tutte intossicate dai fumi, sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Le fiamme sono partite probabilmente dalla cucina dell’appartamento di una donna di 54 anni, che è stata immediatamente soccorsa e portata in salvo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

