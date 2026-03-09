Incendio alla stazione centrale di Glasgow | parte della struttura crolla scalo chiuso

Nella serata dell’8 marzo, un incendio si è sviluppato alla stazione centrale di Glasgow, causando il crollo parziale di un’area dello scalo. Le fiamme hanno generato momenti di tensione tra i presenti, portando alla chiusura temporanea della stazione stessa. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause o sui danni complessivi. La zona rimane sotto osservazione delle autorità.

