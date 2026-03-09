Glasgow enorme incendio alla stazione centrale | crolla lo storico palazzo ?Forsyth Treni cancellati

A Glasgow un incendio di grandi dimensioni ha interessato lo storico edificio Forsyth di Union Street, nel centro della città. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura, portando al suo parziale crollo. Numerosi treni sono stati cancellati a causa dell’incendio, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La zona è stata evacuata e le autorità stanno valutando le conseguenze dell’accaduto.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato lo storico Forsyth Building di Union Street, nel cuore di Glasgow, provocandone il parziale crollo. L'incidente ha imposto la chiusura immediata della Stazione Centrale, lo scalo ferroviario più trafficato della Scozia, che rimarrà inaccessibile almeno fino a lunedì mattina. Le fiamme sono divampate intorno alle 15:45 (ora locale) all'interno di un negozio di sigarette elettroniche situato al piano terra dello stabile. Nonostante il tempestivo intervento del Scottish Fire and Rescue Service, che ha mobilitato oltre 60 vigili del fuoco e 15 mezzi speciali, l'incendio si è propagato rapidamente ai quattro piani superiori.