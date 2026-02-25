Roma | incendio in una carrozzeria alla Romanina un ferito 11 auto distrutte

Momenti di paura si sono verificati ieri sera alla Romanina, un’area della periferia di Roma, a causa di un incendio che ha avuto origine in una carrozzeria. Il rogo è scoppiato intorno alle 19:45 in via Ardesio, per cause che sono attualmente in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il titolare dell’attività insieme al figlio ha avvertito una violenta esplosione provenire dall’interno dell’officina. Incidente e feriti. Il proprietario, nel tentativo di spegnere il fuoco, è rimasto ferito, riportando ustioni alla mano e al piede destro. È stato quindi trasportato in codice giallo al policlinico di Tor Vergata per ricevere le cure necessarie. Dalle prime verifiche, sembra che le fiamme siano originate da alcune bombole di gas, propagandosi rapidamente e coinvolgendo otto veicoli parcheggiati all’interno della carrozzeria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

