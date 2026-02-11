Droni Kiev colpiscono raffineria russa

Questa mattina droni ucraini hanno colpito la raffineria di Volgograd, in Russia. L’attacco ha causato un incendio nell’impianto di proprietà di Lukoil. Non si segnalano ancora vittime, ma i danni sono evidenti e l’incendio è ancora attivo. La zona è sotto stretta sorveglianza delle autorità russe.

4.36 L'attacco di droni ucraini sulla regione russa di Volgograd ha colpito la raffineria del capoluogo e nell'infrastruttura, di proprietà della compagnia Lukoil, si sarebbe sviluppato un rogo. E' quanto riportano i media ucraini. In precedenza le autorità russe avevano riferito di un attacco che sarebbe stato respinto dalla contraerea ma avrebbe nondimeno causato "un incendio in una fabbrica" non meglio specificata e danni a un palazzo residenziale, senza causare feriti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Per la prima volta, droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta russa nel Mediterraneo, segnando un nuovo capitolo nel conflitto.

Nella notte, la città russa di Slavyansk-on-Kuban è stata colpita da un attacco di droni ucraini, che ha provocato esplosioni in una raffineria di petrolio e causato un blackout a Krasnodar.

Winter Offensive Begins Ukraine Hits Ryazan Refinery, Russia Advances In South | VERTEX

Media, droni ucraini colpiscono una raffineria in Russia(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Nella notte si sono verificate delle esplosioni in una raffineria di petrolio nella città russa di Slavyansk-on-Kuban a seguito di un attacco di droni ucraini. Lo riporta il ... notizie.tiscali.it

Guerra ucraina, i droni esca su Mosca prima del maxi attacco in Russia: colpite raffinerie, aeroporti militari e una piattaforma Mar CaspioQuasi 300 droni di vario tipo, insieme a missili da crociera, hanno colpito obiettivi nella Russia occidentale e centrale. Un tratto di circa 2.000 km (1.243 miglia) inclusa la regione di Mosca. In ... ilmessaggero.it

Ucraina, finita la tregua del gelo: raid russi su Kiev e Kharkiv, 50 città senza elettricità Nuovi attacchi russi in Ucraina: Kiev e Kharkiv colpite da droni e missili, blackout in 50 città. Zelensky accusa Mosca, Rutte oggi a Kiev. #notizie #news #cronaca #politica # - facebook.com facebook

#Ucraina, raid con missili e droni russi: colpite Kiev e Kharkiv. LIVE x.com