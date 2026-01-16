Veicolo danneggia passaggio a livello tra Monopoli e Fasano | circolazione rallentata e treni in ritardo

Oggi, 16 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Monopoli e Fasano a causa di un veicolo danneggiato al passaggio a livello. La circolazione dei treni è rallentata e si sono registrati alcuni ritardi, causando disagio ai passeggeri. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le autorità si occupano di ripristinare la normale operatività.

Il danneggiamento si è verificato tra Monopoli e Fasano, facendo scattare il sistema di sicurezza. Sul posto i tecnici di Rfi: la situazione è stata poi ripristinata intorno alle 9. Inevitabili le ripercussioni sui treni Circolazione rallentata e ritardi. Disagi si sono registrati nella mattinata di oggi, 16 gennaio, sulla linea ferroviaria adriatica. A causare i problemi sarebbe stato il danneggiamento di un passaggio a livello, avvenuto tra Monopoli e Fasano. Secondo quanto si apprende, un'auto, per cause in corso di accertamento, avrebbe danneggiato la barriera del passaggio a livello, facendo così scattare il sistema di sicurezza. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Ritardi treni oggi, persone sui binari tra Faenza e Forlì: circolazione rallentata Leggi anche: Guasto ad un passaggio a livello, mattinata di passione lungo la linea Firenze-Viareggio. Treni in ritardo e caos Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Treni bloccati: danneggiato il passaggio a livello; Passaggio a livello danneggiato a Parabiago: ritardi sulla linea ferroviaria Milano Varese; Quarto binario, l’ultimo passaggio a livello sarà cancellato; Terremoto 5.1 al largo della costa ionica della Calabria. Un’automobile danneggia le sbarre del passaggio a livello a Parabiago - Varese: secondo una dinamica ancora da chiarire, nella serata di ieri, venerdì 9 genna ... settenews.it

