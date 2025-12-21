inaugurata a benevento la mostra di ernesto pietrantonio

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta ieri, a Benevento, l’inaugurazione della mostra fotografica di Ernesto Pietrantonio, dedicata a Ventotene, luogo simbolo della storia italiana ed europea, segnato dall’esperienza del confino politico e dalla nascita di un’idea di libertà e democrazia. L’evento ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, a conferma del forte interesse del pubblico verso un progetto espositivo capace di coniugare memoria storica, racconto umano e ricerca artistica. Nel corso dell’inaugurazione, Pietrantonio ha accompagnato i presenti in un percorso di lettura delle opere, soffermandosi sull’essenza della sua fotografia: uno sguardo profondo, mai retorico, capace di restituire l’anima dei luoghi e delle persone, attraverso immagini che parlano di attesa, resistenza, comunità e quotidianità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

