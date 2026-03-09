In Viale Palladio sorge nuovo studentato sociale della comunità ortodossa

A Verona, in Viale Palladio, sta sorgendo un nuovo studentato sociale gestito dalla comunità ortodossa. L'edificio si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova, in un'area che per anni è stata caratterizzata dal degrado. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso che mira a offrire un’alternativa abitativa e a riqualificare la zona.

Un progetto da oltre 70 posti letto nato dalla rigenerazione urbana per garantire il diritto allo studio e l'integrazione culturale A pochi passi dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, in un’area di Viale Palladio che per anni è stata segnata dal degrado, sta nascendo un complesso che rappresenta un modello di rigenerazione urbana e accoglienza. La chiesa ortodossa rumena di Sant’Elia e San Zeno ha trasformato questo spazio in un presidio di comunità che, oltre al luogo di culto e a un centro sociale già attivi, ospiterà dal prossimo autunno uno studentato sociale volto a garantire alloggi accessibili in un mercato immobiliare cittadino sempre più complesso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

