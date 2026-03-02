A Milano, durante la celebrazione della liturgia ortodossa, il sacerdote è stato accompagnato dal suo cane nero, adottato in un monastero di Lonato. Il cane vive nella parrocchia dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto, in via San Gregorio, e il sacerdote ha dichiarato che il suo animale fa parte della comunità. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione dei fedeli presenti.

Il quattro zampe è stato adottato al monastero di Lonato e vive nella parrocchia dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto in via San Gregorio. Con lui anche un gatto, Misha (Video di Violetta Fortunati) Il quattro zampe è stato adottato al monastero di Lonato e vive nella parrocchia dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto in via San Gregorio. Con lui anche un gatto, Misha (Video di Violetta Fortunati) Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, Monsignor Avondis celebra la liturgia ortodossa con accanto il suo cane Nero: “E' parte integrante della comunità"

Leggi anche: Oltre 250 mila gatti convivono con i cittadini come parte integrante della vita urbana e simbolo di una tradizione secolare

Festival Sanremo, Mattarella: "Musica leggera e pop sono parte integrante della cultura italiana" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "La musica leggera, la musica pop, fanno parte del patrimonio culturale italiano.