Henry Cavill e Jake Gyllenhaal alle prese con missioni pericolose nel trailer di In the Grey

Nel trailer del nuovo film di Guy Ritchie, due attori, Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, sono protagonisti di scene che mostrano missioni rischiose. Il film, un action in uscita a maggio negli Stati Uniti, presenta sequenze di azione intense e spettacolari. Le immagini promozionali sono state pubblicate di recente, offrendo uno scorcio sulle avventure che i personaggi affronteranno sul grande schermo.

A maggio arriverà nei cinema americani il nuovo action movie diretto da Guy Ritchie, ecco le prime spettacolari immagini. Guy Ritchie ha collaborato nuovamente con il trio di attori composto da Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza Gonzalez in occasione del film In the Grey, in arrivo nelle sale americane il 15 maggio. Il trailer dell'action movie regala le prime anticipazioni per quanto riguarda gli eventi al centro della trama e l'atmosfera che contraddistingue il progetto. Cosa racconterà l'action movie di Guy Ritchie In The Grey, secondo la trama ufficiale, segue le avventure di un team di agenti sotto copertura che vivono nell'ombra viaggiando in giro per il mondo per compiere varie missioni, essendo a proprio agio con la .