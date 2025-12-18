Young Sherlock | Online il primo trailer della serie firmata Guy Ritchie per Prime Video!

Scopri il nuovo volto di Sherlock Holmes con Young Sherlock, la serie firmata da Guy Ritchie e disponibile su Prime Video. Un’inedita avventura che porta il celebre detective in un’epoca diversa, tra misteri e scoperte. Il primo trailer svela un’interpretazione fresca e coinvolgente, pronta a conquistare vecchi e nuovi fan. Preparati a immergerti in un mondo di enigmi e avventure, rivisitati in modo originale e avvincente.

© Nerdpool.it - Young Sherlock: Online il primo trailer della serie firmata Guy Ritchie per Prime Video! Il leggendario Sherlock Holmes sta per tornare sul piccolo schermo, ma non come lo abbiamo sempre conosciuto. Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale di “Young Sherlock”, la nuova serie firmata dal regista Guy Ritchie che esplora gli anni della giovinezza del detective più famoso della letteratura. Tutti gli otto episodi della serie saranno disponibili in streaming a partire dal 4 marzo. Una storia di origini: Oxford, misteri e cospirazioni. Ambientata nella Oxford degli anni ’70 dell’Ottocento, la serie si presenta come una reinterpretazione esplosiva e “raw” (cruda) del personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it Leggi anche: Young Sherlock, la nuova serie di Guy Ritchie Leggi anche: Young Sherlock, rilasciate le prime immagini della nuova serie di Prime Video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Young Sherlock di Guy Ritchie in arrivo su Prime Video nel 2026; Young Sherlock – Prime Video svela le prime immagini della serie di Guy Ritchie; Young Sherlock Holmes: Prime Video svela la nuova serie tv di Guy Ritchie!; “Young Sherlock” di Guy Ritchie prossimamente su Prime Video. Amazon Prime Video. . Restare fuori dai guai Vedremo. Young Sherlock di Guy Ritchie arriva il 4 marzo. - facebook.com facebook Prime Video da una mirada a la serie Young Sherlock tinyurl.com/4p588z84 @PrimeVideo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.