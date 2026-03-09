In Sicilia oltre 10mila rapporti di lavoro irregolari scoperti dall' Inps nel 2025

Nella giornata di mercoledì 11 marzo, alle 9.30, nella Sala Bisulca di Palermo, la direzione regionale dell’Inps illustrerà i risultati delle ispezioni condotte nel 2025. Sono stati scoperti oltre 10.000 rapporti di lavoro irregolari in Sicilia, con i dati raccolti e verificati durante l’attività ispettiva condotta dall’ente nel corso dell’anno. L’incontro si concentrerà sulla presentazione di questi numeri.

Mercoledì 11 marzo, alle ore 9.30, nella Sala Bisulca, in via Maggiore Toselli 5 a Palermo, la direzione regionale dell’Inps presenterà i risultati dell’attività ispettiva svolta dall’Istituto nel corso del 2025. Nell’anno, sono stati accertati crediti nei confronti dell’Istituto per un importo totale superiore ai 77 milioni di euro e sono stati altresì scoperti e sanzionati oltre 10.000 rapporti di lavoro irregolari, più di 400 in nero e circa 5.300 simulati allo scopo di ottenere indebite prestazioni. Tra i settori interessati dalla attività di vigilanza INPS si segnalano quelli delle scuole private e delle case di cura e di riposo.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

