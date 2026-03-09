In marcia per i diritti Studenti in prima fila | Camminiamo insieme

Un gruppo di studenti ha marciato per rivendicare i diritti delle donne e delle famiglie, attraversando le strade della città. Tra loro, molte giovani e alcune madri hanno partecipato con entusiasmo, portando cartelli e slogan. La manifestazione si è svolta senza incidenti, coinvolgendo diverse generazioni che hanno camminato fianco a fianco lungo il percorso. La protesta si è conclusa davanti a un edificio pubblico, dove sono stati esposti altri cartelli e bandiere.

"Eravamo solo noi: moglie, madri e figlie. Quelle che portano il peso del mondo sulle spalle". Sul grande piazzale della ciclostazione davanti all’ingresso della stazione, per voce delle giovani studentesse del liceo Giordano Bruno, la voce lontana di Agnese Pasta, la giovane popolana che, secondo la tradizione, a metà del 1400 avrebbe guidato la rivolta cittadina “al femminile” contro le truppe veneziane: "Qualcuno ancora si chiede se io sia esistita davvero. Non ha molta importanza. E non c’era una sola donna: ve ne erano tante". E quella di Pinuccia Leoni, classe 1925, scomparsa nel 1993; nata contadina, una vita spesa fra sindacato, politica, assistenza, imprenditoria e impegno, all’ombra della fede, in prima linea nelle battaglie per i diritti: "Giovani, anziani, famiglie, disabili: gli ultimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

