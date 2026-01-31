FOTO Partita la Marcia della pace Libera in prima fila

Questa mattina a Torre Annunziata si è avviata la Marcia della Pace organizzata dall’Azione Cattolica di Nola. Il Presidio di Libera si è messo in testa al corteo, che è partito circa trenta minuti fa e sta già camminando per le strade della città. La marcia si svolge in un clima di partecipazione e speranza, con tante persone che vogliono mostrare il loro sostegno per la pace e la solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidio di Libera Torre Annunziata in prima fila alla Marcia della Pace "Uno spazio di pace", promossa dall'Azione Cattolica della Diocesi di Nola, partita appena mezz'ora fa. "In un momento storico segnato da conflitti internazionali, dalle guerre in Medio Oriente all'emergenza umanitaria in Palestina, dall'Ucraina alle crisi dimenticate in Africa, scendere in piazza per la pace significa riconoscere che la giustizia sociale non ha confini. La stessa lotta che portiamo avanti contro le mafie e le illegalità nei nostri territori è parte di un impegno più ampio: contrastare ogni forma di violenza, sopraffazione e negazione della dignità umana, ovunque essa avvenga.

