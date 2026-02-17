Jesse Jackson è morto | leader per i diritti civili era insieme a Martin Luther King nella marcia di Selma
Jesse Jackson è morto, e la sua scomparsa lascia un vuoto nel movimento per i diritti civili. La sua lunga lotta contro le ingiustizie ha segnato il percorso di molte battaglie, incluso il supporto alle proteste di Selma insieme a Martin Luther King. Jackson aveva dedicato la vita a difendere le persone più vulnerabili, organizzando manifestazioni e incontri in molte città statunitensi.
“Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo”. È stata la famiglia a rivelare al mondo la morte del reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza. Aveva 84 anni. Jackson nacque a Greenville, nella Carolina del Sud, e raggiunse la notorietà nell’era dei diritti civili, partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King Jr. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Addio a Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili. Fu al fianco di Martin Luther King nella celebre marcia di Selma
Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni.
È morto Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili: aveva 84 anni
Jesse Jackson, il noto attivista per i diritti civili, è deceduto ieri a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi mesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I; Alfredo Loreti, il dipendente Ama morto sulla Pontina: indagini sul camion che ha urtato il centauro; Le liste chiuse e i pazienti fantasma. Bologna e Parma: 1 su 100 ottiene la visita; T-Bond, la Cina accelera la ritirata. Ora solo il 31% è in mano agli esteri.
È morto Jesse Jackson, anima del movimento per i diritti civili negli UsaIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata ... huffingtonpost.it
È morto il reverendo Jesse Jackson, icona dei diritti civiliIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni, ha comunicato la sua famiglia. Raggiunse la not ... ansa.it
GREY’S ANATOMY: BOSTON (2026) Ellen Pompeo • Jesse Williams • Sarah Drew • Kelly McCreary Medical Drama A bold new chapter begins as Boston’s most advanced teaching hospital opens its doors. Meredith Grey embraces her role as mentor a facebook