Jesse Jackson è morto, e la sua scomparsa lascia un vuoto nel movimento per i diritti civili. La sua lunga lotta contro le ingiustizie ha segnato il percorso di molte battaglie, incluso il supporto alle proteste di Selma insieme a Martin Luther King. Jackson aveva dedicato la vita a difendere le persone più vulnerabili, organizzando manifestazioni e incontri in molte città statunitensi.

“Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo”. È stata la famiglia a rivelare al mondo la morte del reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza. Aveva 84 anni. Jackson nacque a Greenville, nella Carolina del Sud, e raggiunse la notorietà nell’era dei diritti civili, partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King Jr. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jesse Jackson è morto: leader per i diritti civili, era insieme a Martin Luther King nella marcia di Selma

Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni.

Jesse Jackson, il noto attivista per i diritti civili, è deceduto ieri a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.