In Toscana, la tredicesima si riduce drasticamente, con solo il 7,5% che resta nelle tasche dei lavoratori. Tra tasse, mutui e bollette, la maggior parte dei guadagni di dicembre si dissolve prima ancora di poterli spendere. Una situazione che evidenzia le difficoltà economiche e le sfide finanziarie che molti affrontano in questo periodo dell’anno.

© Lanazione.it - Tredicesima, in Toscana resta in tasca solo il 7,5%: tra tasse, mutui e bollette la maggior parte dei soldi se ne va

Firenze, 17 dicembre 2025 – La tredicesima? Chi ce l’ha, la vedrà letteralmente scomparire tra tasse e spese varie, in primis legate alla sanità. Insomma, appena il 7,5% delle tredicesime in arrivo resterà nelle tasche delle famiglie. E’ la triste e preoccupante realtà tratteggiata dallo studio dell’osservatorio nazionale di Federconsumatori. GERMOGLI PH: 30 NOVEMBRE 2023 CAMPI BISENZIO COOP SUPERMERCATO SPESA RINCARI CARO VITA FESTE NATALE SCONTI Complessivamente, a lavoratori dipendenti e pensionati stanno arrivando oltre 50,5 miliardi di euro di tredicesime. Una bella cifra che, però, sarà destinata a coprire mutui e prestiti (29,1%), bollette e utenze (23,1%), assicurazioni Rc auto (16,3%) e tasse varie come Tasi, Imu, Tari e bolli (12,75%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

