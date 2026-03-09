In Italia 1,8 gradi in più in 15 anni | a Bari il clima migliore

In Italia, negli ultimi 15 anni, la temperatura media annua è aumentata di 1,8 gradi. A Bari, si registra il clima più favorevole, mentre altre zone del paese mostrano variazioni diverse. I dati sono stati raccolti da studi climatici che monitorano le temperature nel corso del tempo. La crescita delle temperature si conferma su larga scala e coinvolge diverse regioni italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti La temperatura media annua in Italia è aumentata di 1,8 gradi negli ultimi 15 anni. A riscaldarsi in modo più marcato è il nord del Paese dove il termometro è salito in media di 2,3 gradi tra il 2015 e il 2025, mentre nei capoluoghi del Centro Italia è stato di 1,9 gradui, in quelli del Mezzogiorno di 1,3 gradi. Sono i nuovi dati dell’Indice realizzato dal Sole 24 Ore con 3bmeteo. Per il terzo anno consecutivo Bari primeggia per qualità del clima: seguono il capoluogo pugliese diverse località della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani (al secondo posto, i cui dati sono riferiti alla performance media dei tre capoluoghi), Pescara, Ancona e Chieti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Bari vince: il clima migliore in Italia, Milano ultimaIl clima in Italia si sta surriscaldando, ma Bari emerge come la città con le condizioni meteo più favorevoli.

Clima. Copernicus: 2025 terzo anno più caldo, ultimi 3 anni +1.5 gradiI dati forniti dal programma Copernicus rivelano che il 2025 si è classificato come il terzo anno più caldo mai registrato, con una temperatura media...

