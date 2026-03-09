In Indonesia frana una delle discariche più grandi del mondo | almeno 5 morti e numerosi dispersi

Una delle più grandi discariche dell'Indonesia, situata a circa 25 chilometri da Giacarta, è crollata dopo ore di intense piogge che hanno provocato il movimento dei rifiuti. L’incidente ha causato almeno cinque morti e numerosi dispersi, secondo le prime fonti ufficiali. La discarica, che ospita grandi quantità di rifiuti, è stata interessata da uno smottamento improvviso.

Il crollo della discarica, che sorge a circa 25 chilometro da Giacarta, è avvenuto dopo ore di forti piogge che hanno destabilizzato i cumuli di rifiuti favorendone lo smottamento.