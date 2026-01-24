Una frana sul monte Burangrang, in Giava Occidentale, ha causato la morte di otto persone e la scomparsa di 82 altre. Le autorità indonesiane stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso per individuare i dispersi e gestire l'emergenza. L’evento evidenzia i rischi legati alle frane nelle zone collinari e montuose dell’Indonesia.

Giakarta, 24 gen. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Le autorità indonesiane hanno confermato la morte di 8 persone e 82 dispersi a causa di una frana che ha seppellito alcune abitazioni situate sul versante del monte Burangrang, nella provincia di Giava Occidentale. Il segretario provinciale, Herman Suryatman, ha riferito all'agenzia di stampa Antara che 113 residenti sono stati colpiti dalla frana e che al momento sono stati confermati solo 23 sopravvissuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Indonesia: 8 morti e 82 dispersi a causa della frana

