In fuga dall’Iran Meloni si butta sul referendum Ed è scontro sul coinvolgimento dell’Italia nel conflitto
In un momento di crisi nel Medio Oriente, con il ministro della Difesa che avverte di un rischio elevato, la premier italiana si concentra sul tema del referendum. La sua strategia mira a spostare l’attenzione pubblica dal conflitto in corso, mentre si intensificano le discussioni sul coinvolgimento dell’Italia nella disputa internazionale. La situazione rimane tesa e complessa, senza che si siano ancora chiariti tutti i dettagli.
Nel pieno di una crisi che sta incendiando il Medio Oriente e che ha fatto dire al suo ministro della Difesa che siamo mai come oggi sull’orlo dell’abisso, la premier Giorgia Meloni pensa bene di dirottare l’attenzione su altro. È un copione già visto. Sono armi di distrazione che le destre puntualmente usano per uscire dall’angolo e da situazioni di grande imbarazzo. Ieri Meloni lo ha rifatto. Invece di rispondere a chi gli chiede conto di quanto sta succedendo in Iran, della postura dell’Italia e della sintonia e dell’amicizia tra lei e Donald Trump, la premier si getta a capofitto nella campagna referendaria sulla riforma della Giustizia. Meloni fugge dalle domande sull’Iran e si rifugia nel Referendum. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Articoli correlati
Meloni e il richiamo di Mattarella: tensioni sul Csm e scontro politico sul referendumPoche ore dopo quelle dichiarazioni, Mattarella era intervenuto in modo inedito durante un plenum del Csm, chiedendo “rispetto tra le istituzioni”.
Leggi anche: Meloni vola in Eritrea. Si accende lo scontro sul Referendum
Una selezione di notizie su In fuga dall'Iran Meloni si butta sul...
Temi più discussi: Video. Centinaia di persone in fuga dall'Iran all'Azerbaigian; Fuga dall’Iran, gli afgani usciti dal Paese: è il caos; La domanda di Tajani all'ambasciatrice italiana in fuga dall'Iran: Oggi come sono stati i bombardamenti?; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran.
L'Iran non è la nuova Siria. Ispi: Migranti in fuga solo se Teheran piombasse nel caos. Che ora non c'èSono 25 milioni gli sfollati in Medio Oriente e potrebbero aumentare con il conflitto in corso; si muovono all'interno dell'area. L'allerta dell'Ue sui flussi ... huffingtonpost.it
Iraniani attraversano il confine turco in fuga dal conflittoLa campagna USA-Israele contro l'Iran è entrata nel suo sesto giorno e, mentre i bombardamenti si intensificano, sono molti gli iraniani che stanno attraversando il confine sud-est con laTurchia. Nel ... tg24.sky.it
Trump sente Putin, telefonata di un'ora sull'Iran. Il presidente Usa: «Guerra in pratica conclusa» - facebook.com facebook
Nessuna resa. L'Iran a Mojtaba Khamenei: un messaggio chiaro agli Usa, a Israele, agli iraniani (di L. Santucci) x.com