In fuga dall’Iran Meloni si butta sul referendum Ed è scontro sul coinvolgimento dell’Italia nel conflitto

In un momento di crisi nel Medio Oriente, con il ministro della Difesa che avverte di un rischio elevato, la premier italiana si concentra sul tema del referendum. La sua strategia mira a spostare l’attenzione pubblica dal conflitto in corso, mentre si intensificano le discussioni sul coinvolgimento dell’Italia nella disputa internazionale. La situazione rimane tesa e complessa, senza che si siano ancora chiariti tutti i dettagli.

Nel pieno di una crisi che sta incendiando il Medio Oriente e che ha fatto dire al suo ministro della Difesa che siamo mai come oggi sull’orlo dell’abisso, la premier Giorgia Meloni pensa bene di dirottare l’attenzione su altro. È un copione già visto. Sono armi di distrazione che le destre puntualmente usano per uscire dall’angolo e da situazioni di grande imbarazzo. Ieri Meloni lo ha rifatto. Invece di rispondere a chi gli chiede conto di quanto sta succedendo in Iran, della postura dell’Italia e della sintonia e dell’amicizia tra lei e Donald Trump, la premier si getta a capofitto nella campagna referendaria sulla riforma della Giustizia. Meloni fugge dalle domande sull’Iran e si rifugia nel Referendum. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

