È stata inviata alle associazioni una bozza di decreto che introduce un nuovo foglio di servizio per le auto noleggio con conducente. La proposta prevede divieti di sosta e una conservazione dei dati per 60 giorni. Le norme sono state aggiornate in seguito ai rilievi emersi dai giudici, che hanno richiesto modifiche rispetto alla versione precedente.

Il testo è pronto e giovedì scorso è atterrato, come promesso, sul tavolo delle associazioni di categoria. Il ministero delle Infrastrutture ha trasmesso la nuova bozza di decreto sul foglio di servizio elettronico degli Ncc, aprendo l'ultimo passaggio prima dell'adozione definitiva dopo le sentenze che avevano azzerato il precedente impianto. Ma non è detto che sia questa l'ultima partita della legislatura per il settore taxi e Ncc. Il governo potrebbe infatti tornare alla carica - riferiscono fonti vicino al dossier - e inserire in un emendamento o in un treno normativo una nuova stretta per le auto nere. Ma intanto il ministero guidato da Salvini ha riscritto integralmente il decreto del 16 ottobre 2024, un provvedimento dalla vita tormentata. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ncc, ecco la bozza con il nuovo Foglio di servizio: niente sosta e 60 giorni per conservare i dati

