Detassazione delle pensioni nei piccoli comuni | il ddl approda in Commissione Finanze al Senato
Il ddl sulla detassazione delle pensioni nei piccoli comuni è attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato. La proposta riguarda cittadini che scelgono di trasferire la residenza fiscale in queste aree, con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo locale. La discussione si concentra sulle modalità e sui requisiti per beneficiare di tali agevolazioni, nel rispetto delle normative vigenti.
La detassazione delle pensioni per cittadini che trasferiscono la residenza fiscale nei piccoli comuni è un ddl in discussione alla Commissione Finanze del Senato. Primo e importante traguardo per la proposta finalizzata ad arginare lo spopolamento delle aree interne lanciata dal sindaco di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Ddl consenso, la maggioranza fa mancare l'unanimità in commissione: il testo slitta al Senato. Ira delle opposizioni: "Salta il patto Meloni-Schlein"
**Parlamento: ripresa 'forte' al Senato, due Dl da convertire e Ddl Delrio in commissione**Nella settimana a venire, il Parlamento riprende l'attività con particolare attenzione ai decreti Trasizione 5.
Argomenti discussi: Rientro pensionati italiani all’estero: un ddl al vaglio del Senato; Incentivi fiscali per il rientro dei pensionati: in Senato inizia l’esame del ddl Matera (FdI); Lavoro, pensioni e fisco nella legge di bilancio 2026; Lavoro notturno, festivo e su turni: come funziona la nuova tassazione agevolata.
Tfr dipendenti pubblici, in manovra l'anticipo di 3 mesi ma salta la detassazione. I sindacati: «750 euro in meno per i pensionati»La manovra finanziaria del 2026 introduce per i dipendenti pubblici l’anticipo di tre mesi nel pagamento del Tfs/Tfr e delle altre indennità di fine servizio per chi va in pensione per limiti di età o ... corriereadriatico.it
Nuove regole sulle pensioni: cosa cambia dal 2026 Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2026–2028 In questo carosello trovi le principali novità sul tema pensioni Alcuni chiarimenti importanti: • APE Sociale (Anticipo PEnsionis - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.