Formazione gratuita per fare impresa nei piccoli comuni abruzzesi | via alle candidature del Laboratorio dell’Imprenditorialità

È stata avviata una procedura di candidatura per il Laboratorio dell’Imprenditorialità, un percorso di tre mesi di formazione online gratuita rivolto a chi desidera avviare o sviluppare un’attività nei piccoli comuni abruzzesi con meno di 5.000 abitanti. Il progetto mira a offrire strumenti pratici e risorse a imprenditori, professionisti e cittadini interessati a creare nuove opportunità di impresa nelle aree rurali.

Seconda edizione del percorso gratuito promosso da Ali, Universitas Mercatorum e 012factory per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nei comuni sotto i 5mila abitanti, valorizzando il territorio e l’impatto sociale. Le domande vanno presentate entro il 10 aprile. Tutti i dettagli Tre mesi di formazione online gratuita per creare e ampliare le opportunità di impresa nei comuni sotto i 5mila abitanti. Questo l’obiettivo del Laboratorio delle Imprenditorialità: anche in Abruzzo via alle candidature da presentare entro il 10 aprile tramite il modulo online che potete trovare cliccando a questo link. Possono candidarsi tutte le persone che abbiano avviato, o intendano avviare, un'iniziativa imprenditoriale all'interno di un comune sotto i 5. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Lo “Scettro dell’imprenditorialità” 2025 premia Todi, Montefalco e Norcia: ecco i comuni umbri dove l'impresa è più diffusaL’Umbria del fare, quella delle piccole e medie imprese radicate sul territorio, ha una nuova mappa.

Lo “Scettro dell’Imprenditorialità”. Todi è ancora al primo posto nella vocazione a fare impresaE’ ancora Todi a conquistare lo “Scettro dell’imprenditorialità“ secondo il quadro stilato dalla Camera di Commercio dell’Umbria, che fotografa con...

Contenuti utili per approfondire Formazione gratuita

Temi più discussi: Corsi Gratuiti in Campania GOL 2026: Fino a 500€ di Indennità e Formazione Professionale Finanziata; Sostegno al plurilinguismo nella scuola Primaria: attività di Français précoce – formazione gratuita 5, 11 e 19 marzo 2026; Bottega XNL con Leonardo Lidi. Corso gratuito di perfezionamento 2026; Energie rinnovabili: a Brindisi un corso gratuito per diventare tecnico specializzato.

Inclusione lavorativa, Apro Formazione lancia il corso gratuito per Diversity ManagerIn partenza a fine marzo ad Alba il percorso di 300 ore finanziato da FSE+ e Regione Piemonte. Impresa Abile affianca aziende e persone con disabilità: L'inclusione è un fattore di competitività e in ... targatocn.it

Emilia Romagna: corso di formazione gratuito per diventare OSSCorso di formazione gratuito con stage a Bologna per chi desidera formarsi e lavorare come operatore socio sanitario (OSS). Ecco tutte le informazioni utili e come iscriversi. ticonsiglio.com

12 marzo, ore 21.00. Terrò una formazione gratuita per imprenditori che hanno costruito un’azienda profittevole ma a scapito della propria libertà. - facebook.com facebook