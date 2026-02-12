Cam la tradizione dell’amore per le due ruote Dalle Strade Bianche alla Gran fondo squali

La Cam, l’associazione ciclistica di Montemurlo, ha annunciato il calendario delle gare per il 2026. I tesserati della squadra parteciperanno a diverse competizioni, dalle Strade Bianche alle Gran Fondo Squali, in Toscana e in giro per l’Italia. La stagione si preannuncia ricca di sfide e di passione per gli appassionati delle due ruote.

La Cam, l'associazione sportiva ciclistica di Montemurlo ha presentato il calendario delle gare 2026 che vedrà impegnati i tesserati nei prossimi mesi in gare di livello in Toscana e nel resto d'Italia. Tra le competizioni più importanti si parte domenica 15 febbraio con la gara del Mugello, si passa poi alle Strade Bianche di Siena, alla Gran fondo degli squali a Gabicce Mare, alla Gran Fondo Franco Ballerini, per chiudere a ottobre con La Tre valli Varesine e il Giro di Lombardia. La storia dell'associazione sportiva ciclistica di Montemurlo è indissolubilmente legata alla figura di Mauro Nesi e alla famiglia Nesi, che da oltre cinquant'anni rappresenta il punto di riferimento per le due ruote nel territorio pratese.

