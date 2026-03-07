Oggi si svolge la corsa sulle Strade Bianche, un appuntamento importante del calendario ciclistico. I migliori atleti del settore si incontrano a Siena per affrontare il percorso caratterizzato da tratti sterrati e salite impegnative. La competizione, nota come la Classica del Nord più a Sud d’Europa, richiama numerosi appassionati e atleti da diverse nazioni. La giornata promette emozioni intense per tutti gli appassionati di ciclismo.

Oggi c’è spazio soltanto per le grandi emozioni. Sulle Strade Bianche che cullano Siena i grandi campioni del ciclismo si sfideranno per scrivere il proprio nome nell’albo della Classica del Nord più a Sud d’Europa. Tadej Pogacar, dopo il successo dello scorso anno, il terzo personale, che gli è valso l’intitolazione del tratto di Colle Pinzuto, ha già lanciato la sfida. Il campione del mondo, ai nastri di partenza (il via alle 11,40) strafavorito, vuole calare il poker. Sulla strada verso il traguardo, però, il campione del mondo troverà altri assi agguerriti, da Pidcock, vincitore nel 2023, Van Aert, primo nel 2020. Tra gli ex vincitori al via anche Alaphilippe, vittorioso nel 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade Bianche, è il gran giorno: "Abbracciamo una corsa mitica"

Siena, terra del grande sport: corsa e bici, in migliaia per Ultramarathon e Strade BiancheSiena, 26 febbraio 2026 – Nell’aria che finalmente profuma di primavera risuona già l’eco dei pedali.

Cam, la tradizione dell’amore per le due ruote. Dalle Strade Bianche alla Gran fondo squaliLa Cam, l’associazione sportiva ciclistica di Montemurlo ha presentato il calendario delle gare 2026 che vedrà impegnati i tesserati nei prossimi...

Sulle strade bianche del Leccione di Brolio

Tutti gli aggiornamenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche e Gran Fondo, le modifiche alla viabilità; Strade Bianche, percorso e partecipanti: Pogacar il grande favorito; Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Fan-Zone Le Tolfe.

Ciclismo, Strade Bianche 2026: dove vederla in TV (Rai 2 e Eurosport), Pogacar e i favoritiStrade Bianche e Strade Bianche Women Elite: orari, favoriti e dove vedere la corsa in diretta TV e streaming. Sabato 7 marzo tornano le due prove che ... digital-news.it

Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del ... oasport.it

STRADE BIANCHE (203.0 km) | #StradeBianche LIVE at 14:15 (CET) — ~100-90 km to go x.com

Sabato sarà spettacolo sugli sterrati delle Strade Bianche con Pogacar a caccia del record. Moreno Moser è stato l'unico italiano capace di trionfare a Siena. Racconta la vittoria del 2013 e "fa le carte" alla corsa. "Allora non mi reso conto della portata di quel ri - facebook.com facebook