Una giornata dedicata alla formazione dei tecnici al Palazzetto del Nuoto

Da lanazione.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Una giornata dedicata alla formazione di istruttori, maestri e allenatori al Palazzetto del Nuoto, organizzata per migliorare le competenze tecniche e aggiornare le metodologie di insegnamento, con sessioni pratiche e teoriche condotte da esperti del settore.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Una giornata dedicata alla formazione di istruttori, maestri e allenatori al Palazzetto del Nuot o. Domenica 15 febbraio è in calendario il secondo appuntamento del corso “P edagogia dell’azione in azione ” che, promosso dalla Chimera Nuoto, rinnoverà un’opportunità di confronto, aggiornamento e condivisione di metodologie didattiche e di strumenti pratici per migliorare l’insegnamento in piscina a tutti i livelli, dai bambini agli adulti. L’incontro, al via dalle 8.20, sarà aperto da una prima sessione in aula dove i tecnici presenti potranno approfondire diversi temi collegati alla gestione della scuola nuoto da un punto di vista tecnico, organizzativo e relazionale, poi il programma proseguirà dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

