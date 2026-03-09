Il presidente della Camera di Commercio di Roma ha affermato che l’energia per il territorio deriva da circa 100 mila imprese femminili. Ha sottolineato come l’economia stia diventando sempre più complessa, rendendo necessario un approvvigionamento energetico stabile e diffuso. La presenza di queste aziende femminili rappresenta una parte significativa del sistema economico locale. La loro attività contribuisce a garantire la continuità energetica dell’intero territorio.

L’economia “diventa sempre più complessa, quindi tutti i sistemi territoriali hanno bisogno di energia. L’energia del nostro territorio deriva in parte, ma in modo sempre crescente, dalle 100 mila imprese della nostra città a guida femminile. Questo dà un grande contributo non soltanto in termini economici, ma anche sociali, e questo è un elemento importante per lo sviluppo dei nostri territori”. Intervento del Presidente della Camera di Commercio di Roma. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, durante la cerimonia di premiazione del bando “Idea innovativa”, che si è svolta oggi presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, situato nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Imprese: Tagliavanti (Cciaa Roma), energia territorio deriva da 100 mila aziende femminili

Articoli correlati

Leggi anche: Arezzo, 8.282 imprese femminili: tengono le aziende guidate da donne, ma calano dello 0,9%

Leggi anche: Imprese femminili in Umbria: meno aziende ma più solide. Crescono occupazione e dimensioni medie

Contenuti utili per approfondire Cciaa Roma

Cciaa Roma,composizione negoziata salva oltre 5.000 posti lavoroOltre 5.000 posti di lavoro salvati grazie alla Composizione Negoziata. È questo il bilancio, estremamente positivo, dell'applicazione di questo nuovo strumento a Roma e nel Lazio che si è rivelato ... ansa.it

Tagliavanti (Cciaa Roma): Al via Maker Faire, 400 innovazioni per 3 giorni di futuroSaranno tre giorni di futuro al Gazometro a Roma, ci sono 400 innovazioni esposte, che riguardano tutti i settori della nostra vita e del nostro lavoro. Dall'intrattenimento ai settori della ... adnkronos.com