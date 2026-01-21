Il Gruppo Aeffe mantiene la decisione di procedere con 221 licenziamenti, nonostante le richieste di revisione da parte del ministro Urso, che chiede un piano di rilancio e la possibilità di coinvolgere partner industriali. La situazione, confermata a Rimini, rimane stabile, evidenziando le difficoltà del settore e le sfide nella ricerca di soluzioni condivise per il rilancio aziendale.

Rimini, 21 gennaio 2026 – La fumata resta nera. Il Gruppo Aeffe tira dritto, ribadisce anche al Mimit le proprie intenzione e non ritira i 221 licenziamenti annunciati. Il coinvolgimento istituzionale è però ai massimi livelli e questo tiene ancora accesa la speranza: dal Governo alla Regione, è unanime la richiesta all’azienda di tornare sui propri passi. Così si è espresso ieri anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del tavolo sulla crisi della maison del lusso tenuto proprio nella sede del Mimit. “Chiediamo ad Aeffe un piano di rilancio credibile, sostenibile e duraturo, in grado di offrire prospettive industriali e occupazionali concrete” le parole di Urso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeffe tira dritto sui licenziamenti, il ministro Urso chiede un piano di rilancio. Spunta l’ipotesi di partner industriali

Argomenti discussi: Moda in crisi, Aeffe tira dritto: 221 esuberi tra Rimini e Milano.

