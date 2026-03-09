Impresa Sviluppo Sud Catania | la capolista Pordenone cade 3-1

La squadra Sviluppo Sud Catania ha conquistato una vittoria sorprendente contro la capolista Tinet Prata di Pordenone, perdendo il primo set 25-22 prima di vincere i successivi tre con parziali di 18-25 e 21-25. La partita si è svolta in pochi giorni dopo la sconfitta interna contro l’ultima in classifica. La squadra catanese ha ottenuto il risultato con un punteggio complessivo di 3-1.

La pallavolo conferma ancora una volta la sua imprevedibilità. Nel giro di pochi giorni la Sviluppo Sud Catania passa dalla delusione della sconfitta interna contro l'ultima della classifica alla grande impresa sul campo della capolista Tinet Prata di Pordenone, battuta 3-1 (25-22, 18-25, 21-25, 24-26). Dopo un primo set combattuto, vinto dai padroni di casa per 25-22, la squadra etnea cambia marcia. Nonostante l'infortunio di Nicolò Volpe nel secondo parziale, i rossazzurri trovano compattezza soprattutto a muro e ristabiliscono l'equilibrio grazie anche a un ace decisivo di Francesco Cottarelli che vale il 25-18. Nel terzo set Catania prende subito il controllo del gioco trascinata da un incontenibile Arinze, protagonista sia in attacco sia a muro.