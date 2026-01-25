L’Emma Villas Codyeco affronta oggi alle 17 la capolista Tinet Prata di Pordenone nel campionato di Serie A2 di pallavolo. Dopo una sconfitta in Coppa Italia contro Pineto e con alcune incognite sulle condizioni dei suoi giocatori, la squadra di Santa Croce cerca un risultato positivo contro la squadra leader del torneo, reduce da una recente vittoria casalinga. Una sfida importante per mantenere ambizioni e motivazioni in questa fase della stagione.

Dopo i quarti di finale di Coppa Italia col netto ko di Pineto (terza sconfitta in tre gare contro gli abruzzesi) l’ Emma Villas Codyeco (con ancora i dubbi legati alle condizioni di Ceban, Nelli e Bragatto) oggi alle 17 attende la Tinet Prata di Pordenone arriva a Santa Croce da prima in classifica con 35 punti ed è reduce da una vittoria casalinga per 3-0 contro Aversa. Il sodalizio toscano al momento occupa la decima piazza a 19 punti (parimerito con Fano) e nell’ultima giornata di campionato è uscita sconfitta per 3-2 in trasferta contro Catania. Per entrambe le squadre sarà fondamentale portare a casa punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas sogna l’impresa. Arriva la capolista Prata di Pordenone

