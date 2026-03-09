Imperia | 94 alberi per i nati del 2025

A Imperia, il Comune ha annunciato che nel 2025 verranno piantati 94 alberi, uno per ogni bambino nato quell'anno. Questa iniziativa mira a celebrare la nascita di ogni neonato attraverso un gesto concreto di tutela ambientale. La proposta prevede che ciascun albero venga dedicato a un bambino, creando così un legame tra nascita e natura.

Il comune di Imperia sta per trasformare la nascita di ogni neonato nel 2025 in un atto concreto di tutela ambientale, con la piantumazione di un albero dedicato a ciascun bambino. Entro il 21 novembre, verranno messe a dimora le piante richieste dai genitori che hanno aderito all’iniziativa presso l’anagrafe, portando il numero di adesioni da circa 60 del 2024 a 94 nell’anno corrente. L’assessore al Verde pubblico Ester D’Agostino ha sottolineato come questo progetto vada oltre la semplice cerimonia: si tratta di creare un vincolo simbolico ma duraturo tra le nuove generazioni e il territorio dove cresceranno. La celebrazione coinciderà con la Festa dell’Albero, evento annuale che coinvolge attivamente i bambini delle scuole locali nella cura del verde pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

