La Befana porta radici e futuro | 100 nuovi alberi per i nati del 2024

In occasione dell’Epifania, il Comune di Pisa ha inaugurato il “Bosco dei Gelsi”, un progetto dedicato alla piantumazione di 100 nuovi alberi. Un gesto simbolico che unisce tradizione e sostenibilità, offrendo un futuro più verde e consapevole. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di prendersi cura dell’ambiente, creando un legame tra le radici del passato e le prospettive del domani.

La calza della Befana quest’anno ha portato un dono speciale, destinato a durare nel tempo. Ieri mattina, nel giorno dell’Epifania, il Comune di Pisa ha celebrato la vita e la natura con un gesto simbolico: l’inaugurazione del “Bosco dei Gelsi”. L’area verde di via Umberto Viale a Cisanello ha accolto 100 nuovi alberi. Sono dedicati ai 549 bambini nati in città nel corso del 2024. All’evento hanno partecipato il sindaco Michele Conti, l’assessore al verde Virginia Mancini e, soprattutto, tante neo-famiglie. Tra sorrisi e passeggini, è stato sancito un legame indissolubile: le piante cresceranno insieme ai piccoli pisani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

