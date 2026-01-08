FOTO Festa dell’accoglienza per tutti nuovi nati del 2025

La Festa dell’Accoglienza per i nuovi nati del 2025 si è svolta nella Chiesa Madre di Volturara Irpina, in occasione dell’Epifania. Un momento di condivisione e emozione, in cui la comunità ha accolto con calore i bimbi venuti al mondo nel nuovo anno. L’evento ha visto la partecipazione di famiglie e cittadini, sottolineando l’importanza di sostenere e celebrare la vita fin dai primi momenti.

