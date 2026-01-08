FOTO Festa dell’accoglienza per tutti nuovi nati del 2025
La Festa dell’Accoglienza per i nuovi nati del 2025 si è svolta nella Chiesa Madre di Volturara Irpina, in occasione dell’Epifania. Un momento di condivisione e emozione, in cui la comunità ha accolto con calore i bimbi venuti al mondo nel nuovo anno. L’evento ha visto la partecipazione di famiglie e cittadini, sottolineando l’importanza di sostenere e celebrare la vita fin dai primi momenti.
Tempo di lettura: 3 minuti Una Chiesa Madre gremita, volti sorridenti, lacrime di commozione e applausi calorosi hanno accompagnato la prima edizione della Festa dell’Accoglienza dei nuovi nati, l’evento che si è tenuto nel giorno dell’Epifania con cui il Comune di Volturara Irpina ha voluto dare il benvenuto ufficiale a tutti i bambini venuti al mondo nel 2025. La manifestazione ha visto la partecipazione entusiasta di tutta la comunità, che si è stretta con affetto intorno alle famiglie dei piccoli protagonisti della giornata. Un momento di festa collettiva che ha unito generazioni diverse in un abbraccio simbolico carico di speranza e di futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
