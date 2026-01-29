Traffico illecito di rifiuti | 12 misure cautelari tra Napoli Salerno e Caserta

I Carabinieri hanno eseguito dodici misure cautelari contro un gruppo criminale che smaltiva illegalmente rifiuti provenienti da più province campane. L’operazione, partita questa mattina, coinvolge le zone di Napoli, Salerno e Caserta. Le indagini hanno portato alla scoperta di discariche abusive in aree agricole abbandonate. La Dda di Salerno coordina le attività, che mirano a contrastare un traffico illecito che mette a rischio l’ambiente e la salute pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, nei confronti di una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole. Circa 70 i carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei comandi provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell’esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

