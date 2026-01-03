IA Grok ammette falle nei sistemi di sicurezza | generate immagini sessualizzate su minori

Grok, il modello conversazionale di xAI, ha riconosciuto delle vulnerabilità nei propri sistemi di sicurezza. Queste falle hanno permesso la creazione su piattaforme come X di immagini raffiguranti minori con contenuti inappropriati. La società di Elon Musk sta affrontando la questione, sottolineando l’importanza di migliorare le misure di protezione e prevenzione per evitare abusi e garantire un utilizzo responsabile della tecnologia.

Grok, il modello conversazionale sviluppato da xAI, la società di Elon Musk, ha ammesso la presenza di gravi falle nei sistemi di sicurezza che hanno consentito la generazione sulla piattaforma X, di immagini raffiguranti minori con indumenti ridotti al minimo. Utenti di Grok hanno generato immagini a sfondo sessuale su minori Negli ultimi giorni il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - IA, Grok ammette falle nei sistemi di sicurezza: generate immagini sessualizzate su minori Leggi anche: Rapina al Louvre: vengono fuori pesanti falle e problemi ai sistemi di sicurezza. Cosa non ha funzionato Leggi anche: Francesca Barra: "Circolano immagini di me nuda generate con l'IA, ho pensato ai miei figli" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il chatbot Grok di Elon Musk ammette falle nelle protezioni sulla piattaforma X; Grok di Musk ammette gravi falle: ha generato immagini di minori. Il chatbot Grok di Elon Musk ammette falle nelle protezioni sulla piattaforma X - Il chatbot di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk, Grok, ha riconosciuto venerdì che alcune falle nei suoi sistemi di protezione hanno portato alla comparsa di "immagini che ... it.investing.com Grok, l'IA di Elon Musk è adesso disponibile per tutti: gratis 10 messaggi ogni 2 ore - Grok, il chatbot creato da xAI, azienda fondata da Elon Musk, è ora a disposizione degli utenti di X senza costi aggiuntivi. hwupgrade.it Il chatbot AI Grok di Elon Musk è sotto accusa dopo che alcuni utenti hanno generato immagini esplicite di minori, tra cui un'attrice minorenne della serie Stranger Things. Grok ammette "singoli casi isolati" di falle nella sicurezza. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.